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13:05 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирской области проверят все «недострои» после гибели детей

НОВОСИБИРСК, 14 авг — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий после гибели двоих детей под обрушившейся плитой перекрытия потребовал проверить все недострои в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.

Два 11-летних мальчика погибли под обрушившейся плитой недостроенного одноэтажного дома в поселке Дорогино 8 августа. Находившийся там же 19-летний молодой человек не пострадал. Незаконно возведенный каркас одноэтажного дома состоял из железобетонных плит, скрепленных между собой металлической проволокой. Дети развязали проволоку и стали раскачивать стены. По словам 19-летнего молодого человека, они пришли в дом за металлоломом.

«На всех объектах строительства на территории Новосибирской области, в том числе на так называемых недостроях, должна быть обеспечена защита от попадания на территорию стройки посторонних лиц, особенно детей и подростков», — привели в пресс-службе слова губернатора.

Городецкий потребовал от муниципальных органов власти, собственников, застройщиков, профильных ведомств и структур проинспектировать все строящиеся объекты и обеспечить защиту от доступа посторонних.

«Органы власти на местах обязаны предвидеть опасность, исходящую от недостроенных и строящихся объектов, обязаны работать с собственниками таких объектов. Нельзя допустить повторения ЧП», — отметил он.

В облправительстве добавили, по факту гибели детей расследуется уголовное дело, а недостроенный дом в рабочем поселке Дорогино полностью разобран.

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