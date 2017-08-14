«Вздор»: в РПЦ отреагировали на сообщения про конец света через 5 дней

Источник: РИА Новости

Некоторые СМИ начали распространять информацию о том, что блаженная Матрона Московская, особо почитаемая российскими верующими, якобы предсказала конец света 19 августа 2017 года.

«Верующим нужно быть особо внимательными к этому вздору, который, к сожалению, присущ человеческой личности. … У некоторых людей есть склонность к кошмарам, вздорам и “жареным” сюжетам», — сказал РИА Новости ведущий интернет-проекта «Вопросы батюшке» в сети «Елицы» иеромонах Макарий (Маркиш).

Подобные заявления, по его словам, лишь могут «вызвать пожар среди тех людей, которые крайне неразумны».

«Надо ли этому верить? Ну, это даже не вопрос. Вопрос в том, как смотреть на это», — предостерегает священнослужитель.

Матрона Никонова родилась в 1885 году в селе Себино Тульской области. Согласно житию, она была слепой от рождения, но в восьмилетнем возрасте у Матроны открылся дар предвидения и исцеления больных, в частности она предсказала начало Великой Отечественной войны.