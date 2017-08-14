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14:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Северный объезд перекроют для проведения велогонок

17 и 18 августа проехать можно будет по Пашинскому и Восточному шоссе, сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Северный объезд перекроют для проведения велогонок, заявили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Проезд будет закрыт по направлению выезда из Новосибирска с 49 по 61 км. Автомобилистам придется объезжать трассу 17 августа с 10:30 до 15:00 и 18 августа с 9:00 до 15:00.

Ежегодные Всероссийские соревнования, посвященные памяти погибших сотрудников ГИБДД Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина традиционно проводятся на территории Новосибирской области. В состязаниях примут участие спортсмены из Томска, Омска, Красноярска, Кемерово и других городов.

Добавим, 25 мая 1973 года велогонка проходила по маршруту Новосибирск — Ордынское. Колонну сопровождала патрульная машина, в которой находились старший инспектор дорожного надзора Дмитрий Байдуга и инспектор ДПС Александр Шабалдин. Они погибли, приняв на себя столкновение с груженой «Колхидой», чтобы спасти колонну велосипедистов.

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