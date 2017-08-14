В Татарстане стартовала вакцинация граждан против гриппа

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Валерия Белова). В Татарстане началась вакцинация граждан против гриппа. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. По его словам за 2017 год в нашей республике планируется привить более 1,5 млн человек.

«В настоящий момент поступила вакцина против гриппа для детского населения в количестве около 185 тыс. доз. Такая прививка предназначена для детей с 6 месяцев. В первую очередь вакцинироваться будут дети, посещающие детские дошкольные учреждения возрастом от полугода и до трех лет. Отечественная вакцина не содержит консервантов. А сентября начнется развоз препарата по школам для вакцинации учеников», — рассказал Лопушов.

По словам специалиста, вакцинация должна быть завершена до начала подъема заболеваемости.

«Иммунитет формируется в течение месяца после проведения прививки. Сейчас погода соответствует, и дети после летнего отдыха набрались сил — самое время сделать прививку», — отметил медик.

К слову вакцина для взрослого населения поступит в конце этой недели. В рамках бюджетной вакцинации в Татарстане, бесплатно прививаются работники образования, медработники, специалисты сфер обслуживания, сотрудники транспортной сферы, лица старше 60 лет и люди, которые имеют какие-то хронические заболевания.