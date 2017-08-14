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13:15 (мск), источник: РИА Крым

На Крым надвигаются шквал и ливни с грозами

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости (Крым). На понедельник и вторник в Крыму объявлено штормовое предупреждение: прогнозируются ливни, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Источник: Reuters

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в связи с прохождением холодного фронта вечером 14 августа, в течение суток 15 августа в Крыму и в том числе в Симферополе ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 метров в секунду», — уточнили в ведомстве.

В МЧС призывают жителей и гостей Крыма во время непогоды соблюдать правила безопасности. В частности, во время ливня и сильного ветра следует плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, крупных деревьев. Также рекомендуется воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в квартире или на работе.

Во время грозы спасатели советуют отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. Кроме того, нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.

В то же время, по данным МЧС, 15—16 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В этот период категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы и пиротехнику, бросать горящие спички и окурки, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор.

Кроме того, запрещается выжигать траву под деревьями и на полянах, а также стерню на полях.

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