На Крым надвигаются шквал и ливни с грозами

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«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в связи с прохождением холодного фронта вечером 14 августа, в течение суток 15 августа в Крыму и в том числе в Симферополе ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 метров в секунду», — уточнили в ведомстве.

В МЧС призывают жителей и гостей Крыма во время непогоды соблюдать правила безопасности. В частности, во время ливня и сильного ветра следует плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, крупных деревьев. Также рекомендуется воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в квартире или на работе.

Во время грозы спасатели советуют отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. Кроме того, нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.

В то же время, по данным МЧС, 15—16 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В этот период категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы и пиротехнику, бросать горящие спички и окурки, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор.