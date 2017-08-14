В Динском районе должник спрятал элитный внедорожник в кустах

Краснодар. 14 авг. — Новая Кубань. У жителя Динского района накопился долг в размере 1,7 млн рублей перед местной администрацией, предмет задолженности — арендные платежи. В результате судебные приставы арестовали принадлежащий мужчине автомобиль BMW X5. Однако расставаться с элитной машиной должник не хотел.

Как сообщают в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю, судебный пристав провел целое «расследование» с опросом соседей и знакомых должника и выяснил, что в последний раз автомобиль видели на одной из станций технического обслуживания.