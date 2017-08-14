В Динском районе должник спрятал элитный внедорожник в кустах
Мужчина задолжал местной администрации почти два миллиона рублей.
Мужчина задолжал местной администрации почти два миллиона рублей.
Краснодар. 14 авг. — Новая Кубань. У жителя Динского района накопился долг в размере 1,7 млн рублей перед местной администрацией, предмет задолженности — арендные платежи. В результате судебные приставы арестовали принадлежащий мужчине автомобиль BMW X5. Однако расставаться с элитной машиной должник не хотел.
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Прибыв на СТО, пристав не нашел там внедорожник. Пока работник ФССП ждал хозяина автосервиса, он решил осмотреть прилегающую территорию. В ближайших кустах пристава ждал сюрприз: BMW X5 стоял прямо в зарослях. Таким оригинальным образом неплательщик пытался скрыть свое имущество. На месте был составлен акт описи и ареста имущества внедорожника. Для эвакуации автомобиля был вызван