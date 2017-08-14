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13:34 (мск), источник: VN.ru

Через «Реку» из метро на набережную смогут перейти новосибирцы

О планах строительства надземного пешеходного перехода с лифтами и эскалаторами у станции метро «Речной вокзал» сообщили 14 августа специалисты мэрии Новосибирска. Монтаж конструкции пролетного строения пешеходного перехода запланирован на начало сентября текущего года.

«Компания ««СтройМастер» является заказчиком объекта транспортно-пересадочного узла и пролетного строения пешеходного перехода у станции метро «Речной вокзал», — сообщил директор ООО «СтройМастер» Валерий Мазуров. — Коммерческое название объекта — торговый комплекс «Река».

Проект транспортно-пересадочного узла представляет собой пассажирский комплекс зданий и сооружений, основным значением которого является выполнение функции распределения пассажиропотоков между различными видами транспорта.

«На данном транспортном узле сосредоточены все виды транспорта: метро, трамвай, пригородные поезда, а также городские пригородные автобусы и маршрутные такси, — напомнил Валерий Мазуров. — Наличие такого большого количества транспорта формирует огромный пассажиропоток и пешеходный трафик. По нашим расчетам — это 56 тыс. человек в выходные и более 150 тысяч в праздничные дни. Сейчас на месте нет инфраструктуры в том объеме, в котором хотелось бы. А существующий подземный пешеходный переход под улицей Большевистской в дни проведения массовых мероприятий работает на пределе своих возможностей».

Проект нового транспортно-пересадочного узла предусматривает парковочные места в объеме более 100 машиномест для перехватывающей парковки. Также предусмотрен крытый терминал зала ожидания и надземный пешеходный переход через улицу Большевистскую. В терминале будут расположены кафе, бытовые помещения, точки розничной торговли из расчета на пешеходный трафик.

Напомним, что проект пересадочного узла был в 2016 году представлен на заседании президиума архитектурного градостроительного совета мэрии Новосибирска и получил одобрение. Рабочая документация проекта прошла все соответствующие госэкспертизы и разрешения.

Строительство комплекса будет вестись в три этапа: большое здание «Блок А» (со стороны станции метро), пешеходный переход и «Блок Б» — здание со стороны набережной. Планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию «Блока А» — ноябрь 2018 года.

«Надземный пешеходный переход проектирован по аналогии с переходом у здания автовокзала, но здесь подъем и спуск будут осуществляться на лифтах и эскалаторе», — уточнил Валерий Мазуров.

Начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк пояснил, что сейчас на стройплощадке ведется сборка пешеходного перехода и основная часть конструкции собрана. Монтаж конструкции будет проходить в начале сентября 2017 года. Для этого в ночь с 9 на 10 сентября запланировано перекрытие улице Большевистской.

«Это один из примеров комплексного подхода к решению проблемы», — сказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов. Он пояснил, что строительство пешеходного перехода идет в едином комплексе по реализации проекта благоустройства Михайловской набережной.

Специалисты мэрии затруднились назвать журналистам стоимость реализуемого проекта транспортно-пересадочного узла, сказав лишь, что речь идет о сотнях миллионов рублей. В мэрии также напомнили, что строительство данного объекта осуществляется исключительно за счет средств частного инвестора.

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