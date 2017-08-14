В 2018 году в Перми очистят Мотовилихинский пруд
Последний раз работы по очистке водоёма проводили в 2000 году.
Последний раз работы по очистке водоёма проводили в 2000 году.
Мотовилихинский пруд в Перми очистят в следующем году. Федеральное агентство водных ресурсов утвердило заявку администрации Перми.
Как сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию, помимо самого пруда за счёт федеральных средств планируется расчистить русла рек Большая и Малая Мотовилиха. Сейчас специалисты управления вместе с экспертами Минприроды края готовят проектную документацию, обсуждают технические решения, как можно извлечь из пруда иловые отложения.
Также в 2018 году планируется провести работы по очистке берегов водоёмов.
Напомним, последний раз Мотовилихинский пруда чистили почти двадцать лет назад: это делали во время ремонта гидротехнических сооружений водоёма в 2000 году.