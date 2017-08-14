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13:29 (мск), источник: Новости Перми

МЧС: в Перми возможны неприятные запахи в воздухе

Главное управление МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные Гидрометцентра предупреждает о возможном неприятном запахе в воздухе.

Источник: Новости Перми

По данным Пермского Гидрометцентра ночью 15 августа 2017 года по Пермскому краю ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере, в связи с чем возможны ощущения неприятных запахов в воздухе.


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