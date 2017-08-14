МЧС: в Перми возможны неприятные запахи в воздухе
Главное управление МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные Гидрометцентра предупреждает о возможном неприятном запахе в воздухе.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные Гидрометцентра предупреждает о возможном неприятном запахе в воздухе.
По данным Пермского Гидрометцентра ночью 15 августа 2017 года по Пермскому краю ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере, в связи с чем возможны ощущения неприятных запахов в воздухе.