Школьная пора: где в Уфе купить качественную школьную форму и сэкономить

Как оказалось, лучшее место для таких покупок — это традиционные школьные ярмарки. Многие из них разворачиваются на разных площадках Уфы и других городов республики.

Активные участники таких ярмарок — республиканские предприятия, которые предлагают не только красивую, но и безопасную одежду. Это ООО «Уфимский трикотаж», Уфимское швейное предприятие «Радуга», ООО «Фабрика «Одежда» (г. Стерлитамак), ООО «Ишимбайское красильно-отделочное производство», ЗАО «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий». Практически все они — дипломанты проекта «Продукт Башкортостана».

По информации Госкомитета по торговле РБ, продукция этих предприятий с честью выдержала проведенные специалистами Роспотребнадзора лабораторные испытания.

Именно такие товары — качественные и проверенные — предлагают школьные ярмарки, организованные на площадках выставочного комплекса «Баштехинформ», ТРЦ «Планета», ТЦ «Башкирия».

По мнению специалистов, школьные ярмарки очень удобны, так как позволяют сэкономить время, силы и деньги, ведь в одном месте, без очередей и многочасовых хождений по разным магазинам, можно приобрести все необходимое по ценам производителей.