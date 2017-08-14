В Молдове закроют более 20 школ

Источник: Actualitati.md

Всего в рамках оптимизации образования будет закрыто около 20 учебных заведений. Формальными основаниями для закрытия выбирают нехватку детей, педагогов и плохое материальное обеспечение.

В Чимишлийском районе закроют четыре учебных заведения — гимназию в Чимишлии, начальные школы в селах Албина и Топала, а также школу имени Михая Эминеску в Коштангалии.

В Хынчештском районе перестанут работать начальные школы в селах Минжир и Фырлэдена, а также гимназия в Столниченах. В Страшенском районе — гимназии в селах Дрэгушены, Онештыи Кирянка.

В Каларашском районе закроют школы в селах Тузара и Мерешены, а в Фэлештском районе три начальные школы — в селах Хитрешты, Ишкэлэу, а также имени Григоре Кэрунту в райцентре.