Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Женщина отправила младенца в пакете курьерской службой в приют
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Малахов о беременности жены: Спешу обрадовать граждан
Жена 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
12Растущее напряжение вокруг КНДР
14:39 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове закроют более 20 школ

В новом учебном году закроют два десятка школ в различных населенных пунктах, а нехватка учителей превышает тысячу человек, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Всего в рамках оптимизации образования будет закрыто около 20 учебных заведений. Формальными основаниями для закрытия выбирают нехватку детей, педагогов и плохое материальное обеспечение.

В Чимишлийском районе закроют четыре учебных заведения — гимназию в Чимишлии, начальные школы в селах Албина и Топала, а также школу имени Михая Эминеску в Коштангалии.

В Хынчештском районе перестанут работать начальные школы в селах Минжир и Фырлэдена, а также гимназия в Столниченах. В Страшенском районе — гимназии в селах Дрэгушены, Онештыи Кирянка.

В Каларашском районе закроют школы в селах Тузара и Мерешены, а в Фэлештском районе три начальные школы — в селах Хитрешты, Ишкэлэу, а также имени Григоре Кэрунту в райцентре.

В Дондюшанском районе закроют школу в Кодрений Ной и в Телешевке. В Сынжерейском районе закроют гимназию в селе Сакаровка. В селе Талмаз района Штефан-Водэлицей преобразуют в гимназию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Выпил, сел за руль и умер: В центре Кишинева парень умер в своей машине после алкогольной комы
«Большая четверка» ответила на предупреждение ФАС о роуминге
МЧС установило возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
«Ъ»: российские туристы смирились с энтеровирусами в Турции
Россияне назвали главные проблемы в стране
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Андрей Малахов не появился в эфире нового выпуска «Пусть говорят»
В РПЦ отреагировали на сообщения про конец света через 5 дней
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Возврат прав за «пьянку»: Верховный суд дал важное разъяснение На видео не попала процедура самого освидетельствования — отбора пробы выдыхаемого воздуха и его результатов
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры Актеры приступили к съемкам в новом проекте, который для канала НТВ продюсирует Валерий Тодоровский
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Кэтрин Зета-Джонс показала красавицу-дочку Британская актриса опубликовала редкий снимок.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь