В Молдове закроют более 20 школ
В новом учебном году закроют два десятка школ в различных населенных пунктах, а нехватка учителей превышает тысячу человек, сообщает Actualitati.md.
В новом учебном году закроют два десятка школ в различных населенных пунктах, а нехватка учителей превышает тысячу человек, сообщает Actualitati.md.
Всего в рамках оптимизации образования будет закрыто около 20 учебных заведений. Формальными основаниями для закрытия выбирают нехватку детей, педагогов и плохое материальное обеспечение.
В Чимишлийском районе закроют четыре учебных заведения — гимназию в Чимишлии, начальные школы в селах Албина и Топала, а также школу имени Михая Эминеску в Коштангалии.
В Хынчештском районе перестанут работать начальные школы в селах Минжир и Фырлэдена, а также гимназия в Столниченах. В Страшенском районе — гимназии в селах Дрэгушены, Онештыи Кирянка.
В Каларашском районе закроют школы в селах Тузара и Мерешены, а в Фэлештском районе три начальные школы — в селах Хитрешты, Ишкэлэу, а также имени Григоре Кэрунту в райцентре.
В Дондюшанском районе закроют школу в Кодрений Ной и в Телешевке. В Сынжерейском районе закроют гимназию в селе Сакаровка. В селе Талмаз района