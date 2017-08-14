«Кассини» рекордно близко подлетел к Сатурну

Источник: NASA

Космический аппарат совершил первый из пяти подлетов к этой планете, приблизившись к ней достаточно близко, чтобы позволить ученым получить уникальные данные о ее химическом составе.

15 сентября «Кассини» должен войти в атмосферу Сатурна и сгореть в ней.

В настоящий момент аппарат проходит по траектории между кольцами Сатурна и верхними слоями его атмосферы.

В 04:22 по Гринвичу «Кассини» рекордно приблизился к планете — на расстояние 1600 км. Это снижение позволило зонду взять образцы газов верхних слоев атмосферы.

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Сатурн на 75% состоит из водорода, а оставшуюся часть заполняет гелий и микрокомпоненты других элементов, поясняет Николас Альтобелли из Европейского космического агентства.

«Более тяжелый гелий должен опускаться вниз, — объясняет ученый. — Сатурн излучает больше энергии, чем поглощает ее от Солнца; это означает, что постепенно теряется гравитационная энергия. Получив точные данные о количестве водорода и гелия в верхних слоях [атмосферы], можно получить представление о том, как эти элементы распределяются внутри».

«Кассини» отправит всю полученную информацию на Землю в ходе следующего сеанса связи с ним во вторник.

Спуск в атмосферные слои приведет к появлению силы тяжести, и «Кассини» придется задействовать свои двигатели для поддержания стабильности. Однако ученые полагают, что эти вынужденные колебания аппарата преодолимы и он сможет спуститься еще ниже.

С помощью «Кассини» ученым еще предстоит найти ответы на ряд важных вопросов по поводу Сатурна, один из которых касается длины светового дня на этой планете.

Исследователи полагают, что он примерно равен 10,5 часам, но более точная цифра им неизвестна.

«Кассини» — это совместный проект американского, европейского и итальянского космических агентств, который был запущен 20 лет назад.

Миссия этого космического аппарата подходит к концу, поскольку у него заканчиваются запасы топлива и в скором времени он станет неуправляемым.

Ученые хотят избежать возможного столкновения «Кассини» со спутниками Сатурна Титаном и Энцеладом, на которых теоретически может быть микробная форма жизни, и единственный способ этого не допустить — разрушить зонд в плотных слоях атмосферы Сатурна.