«Кассини» рекордно близко подлетел к Сатурну
Космический зонд «Кассини» приступил к выполнению финальной стадии своей миссии по изучению Сатурна.
Космический зонд «Кассини» приступил к выполнению финальной стадии своей миссии по изучению Сатурна.
Космический аппарат совершил первый из пяти подлетов к этой планете, приблизившись к ней достаточно близко, чтобы позволить ученым получить уникальные данные о ее химическом составе.
В настоящий момент аппарат проходит по траектории между кольцами Сатурна и верхними слоями его атмосферы.
В 04:22 по Гринвичу «Кассини» рекордно приблизился к планете — на расстояние 1600 км. Это снижение позволило зонду взять образцы газов верхних слоев атмосферы.
Сатурн на 75% состоит из водорода, а оставшуюся часть заполняет гелий и микрокомпоненты других элементов, поясняет Николас Альтобелли из Европейского космического агентства.
«Более тяжелый гелий должен опускаться вниз, — объясняет ученый. — Сатурн излучает больше энергии, чем поглощает ее от Солнца; это означает, что постепенно теряется гравитационная энергия. Получив точные данные о количестве водорода и гелия в верхних слоях [атмосферы], можно получить представление о том, как эти элементы распределяются внутри».
«Кассини» отправит всю полученную информацию на Землю в ходе следующего сеанса связи с ним во вторник.
Спуск в атмосферные слои приведет к появлению силы тяжести, и «Кассини» придется задействовать свои двигатели для поддержания стабильности. Однако ученые полагают, что эти вынужденные колебания аппарата преодолимы и он сможет спуститься еще ниже.
Исследователи полагают, что он примерно равен 10,5 часам, но более точная цифра им неизвестна.
«Кассини» — это совместный проект американского, европейского и итальянского космических агентств, который был запущен 20 лет назад.
Миссия этого космического аппарата подходит к концу, поскольку у него заканчиваются запасы топлива и в скором времени он станет неуправляемым.
Ученые хотят избежать возможного столкновения «Кассини» со спутниками Сатурна Титаном и Энцеладом, на которых теоретически может быть микробная форма жизни, и единственный способ этого не допустить — разрушить зонд в плотных слоях атмосферы Сатурна.