Андрей Малахов не появился в эфире нового выпуска «Пусть говорят»

Ранее представители телеканала сообщили, что имя нового ведущего назовут в вечернем выпуске передачи 14 августа. За день до этого, 13 августа, «Первый канал» опубликовал на официальном сайте анонс нового выпуска «Пусть говорят» с изображениями Андрея Малахова и Дмитрия Борисова. В анонсе программы был задан вопрос: «Кто заменит Андрея Малахова в программе “Пусть говорят”?».

Информация об уходе Малахова с «Первого канала» появилась 31 июля. Источники РБК, близкие к телеведущему, сообщали, что он принял это решение из-за конфликта с новым продюсером передачи. Русская служба Би-би-си тогда писала, что новый продюсер программы Наталья Никонова планировала ввести в ток-шоу больше политических тем. На вопросы журналистов позднее Малахов отвечал, что находится в отпуске и «уже принял решение». О каком именно решении идет речь, тележурналист не уточнил.