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14:08 (мск), источник: РБК

Андрей Малахов не появился в эфире нового выпуска «Пусть говорят»

Телеведущий Андрей Малахов, слухи о возможном уходе которого с «Первого канала» обсуждаются последние две недели, не появился в новом выпуске программы «Пусть говорят», транслировавшемся на Дальний Восток, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"
Программу вел ведущий «Первого канала» Дмитрий Борисов.

Ранее представители телеканала сообщили, что имя нового ведущего назовут в вечернем выпуске передачи 14 августа. За день до этого, 13 августа, «Первый канал» опубликовал на официальном сайте анонс нового выпуска «Пусть говорят» с изображениями Андрея Малахова и Дмитрия Борисова. В анонсе программы был задан вопрос: «Кто заменит Андрея Малахова в программе “Пусть говорят”?».

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Как сообщал корреспондент РБК, 11 августа в студии на улице Лизы Чайкиной сняли очередной выпуск программы с участием Борисова.

Информация об уходе Малахова с «Первого канала» появилась 31 июля. Источники РБК, близкие к телеведущему, сообщали, что он принял это решение из-за конфликта с новым продюсером передачи. Русская служба Би-би-си тогда писала, что новый продюсер программы Наталья Никонова планировала ввести в ток-шоу больше политических тем. На вопросы журналистов позднее Малахов отвечал, что находится в отпуске и «уже принял решение». О каком именно решении идет речь, тележурналист не уточнил.

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Во время загрузки произошла ошибка.
10 августа© Ньюстюб
8 комментариевк этой статье
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Комментарии8
Комментарии
8
В В
Но обиднее за народ. Ведь пиплхавает! И сейчас комменты не про то как надоели малаховы шепелевы пугачёвы и вся их братия. А про то, что кто лучше!
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