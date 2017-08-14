Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Молодая супруга 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Малахов о беременности жены: Спешу обрадовать граждан
Жена 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
12Растущее напряжение вокруг КНДР
14:27 (мск), источник: ЕАН

Жителям Екатеринбурга запретили ходить по Плотинке

В центре Екатеринбурга началась установка гигантской сцены, которую будут использовать во время празднования Дня города в ближайшие выходные.

По этой причине проход граждан через Исторический сквер ограничен.

К монтажным работам жители столицы отнеслись с пониманием, ведь речь идет об общегородских торжествах. Некоторые, правда, отметили, что работы в этот раз начались раньше обычного.

Напомним, столица Урала готовится к празднованию 294-летия. На главной концертной площадке будет установлен большой экран, гала-концерт начнется в этом году на час раньше — в 18:00 вместо 19:00. Перед жителями выступят выпускники «Фабрики звезд» Стас Пьеха и Сати Казанова, группы «Чайф» и «Ногу свело».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Большая четверка» ответила на предупреждение ФАС о роуминге
МЧС установило возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
«Ъ»: российские туристы смирились с энтеровирусами в Турции
Россияне назвали главные проблемы в стране
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Андрей Малахов не появился в эфире нового выпуска «Пусть говорят»
В РПЦ отреагировали на сообщения про конец света через 5 дней
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Возврат прав за «пьянку»: Верховный суд дал важное разъяснение На видео не попала процедура самого освидетельствования — отбора пробы выдыхаемого воздуха и его результатов
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры Актеры приступили к съемкам в новом проекте, который для канала НТВ продюсирует Валерий Тодоровский
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Обустраиваем кухню и столовую в загородном доме
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Кэтрин Зета-Джонс показала красавицу-дочку Британская актриса опубликовала редкий снимок.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь