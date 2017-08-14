Жителям Екатеринбурга запретили ходить по Плотинке
В центре Екатеринбурга началась установка гигантской сцены, которую будут использовать во время празднования Дня города в ближайшие выходные.
В центре Екатеринбурга началась установка гигантской сцены, которую будут использовать во время празднования Дня города в ближайшие выходные.
По этой причине проход граждан через Исторический сквер ограничен.
К монтажным работам жители столицы отнеслись с пониманием, ведь речь идет об общегородских торжествах. Некоторые, правда, отметили, что работы в этот раз начались раньше обычного.
Напомним, столица Урала готовится к празднованию 294-летия. На главной концертной площадке будет установлен большой экран,