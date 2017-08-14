В Омске скончался заслуженный эколог России, профессор Федор Новиков

За все время работы он опубликовал около 180 научных статей, работал над составлением и редактированием сборников научных конференций, фундаментального труда «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья», книги «Это наша судьба, это наши дороги…», учебника географии «География Калачинского района», учебно-методического комплекта «География села Красноярки», книг «Поле жизни, поле боя», «Исследователь Сибири — И. Д. Черский». Всю свою жизнь он работал с молодежью — организовывал турпоходы, соревнования, турлагеря, руководил юношеским геологическим движением.