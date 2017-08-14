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14:28 (мск), источник: СуперОмск

В Омске скончался заслуженный эколог России, профессор Федор Новиков

Известный эколог, зампредседателя Омского отделения русского географического общества, профессор Российской Академии Естествознания Федор Новиков умер на 77-м году жизни, сообщает сегодня пресс-служба регионального Минприроды.

Федор Иванович Новиков родился 26 июня 1941 года в Крюковке Большеуковского района Омской области. Закончил естественно-географический факультет ОмГПУ, став преподавателем географии и биологии.

За все время работы он опубликовал около 180 научных статей, работал над составлением и редактированием сборников научных конференций, фундаментального труда «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья», книги «Это наша судьба, это наши дороги…», учебника географии «География Калачинского района», учебно-методического комплекта «География села Красноярки», книг «Поле жизни, поле боя», «Исследователь Сибири — И. Д. Черский». Всю свою жизнь он работал с молодежью — организовывал турпоходы, соревнования, турлагеря, руководил юношеским геологическим движением.

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