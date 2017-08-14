В центре Симферополя откроют первую и бесплатную «зеленую» парковку

В Симферополе установят первую «зеленую» парковку с живой изгородью. Она появится на проспекте Кирова напротив здания министерства внутренних дел по РК, передает Крыминформ, ссылаясь на замглавы администрации крымской столицы Кирилла Скороходова.

«Там будет обустроена живая изгородь в 50 погонных метров и “зеленая парковка”. То есть это специально оборудованные решетчатые плиты, сквозь которые растет трава. По сути это газон, но с возможностью припарковать транспорт. Общая площадь участка — 280 квадратных метров», — отметил Скороходов.