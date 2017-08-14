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14:20 (мск), источник: АиФ Крым

В центре Симферополя откроют первую и бесплатную «зеленую» парковку

Парковка появится на проспекте Кирова.

В Симферополе установят первую «зеленую» парковку с живой изгородью. Она появится на проспекте Кирова напротив здания министерства внутренних дел по РК, передает Крыминформ, ссылаясь на замглавы администрации крымской столицы Кирилла Скороходова.

«Там будет обустроена живая изгородь в 50 погонных метров и “зеленая парковка”. То есть это специально оборудованные решетчатые плиты, сквозь которые растет трава. По сути это газон, но с возможностью припарковать транспорт. Общая площадь участка — 280 квадратных метров», — отметил Скороходов.

Он также сообщил, что за парковочное место не придется платить. Скороходов подчеркнул, что деревья, ликвидированные на данном участке, были аварийными.

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