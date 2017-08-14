Ливни, град и шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с ожидаются в Нижегородской области вечером 14 августа
Нижний Новгород. 14 августа.
Нижний Новгород. 14 августа.
Как информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», синоптики прогнозируют вечером 14 августа ухудшение погоды — ожидаются грозы, ливни, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с. Ситуация сохранится днем 15 августа.
Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных,
Увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы