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14:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ливни, град и шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с ожидаются в Нижегородской области вечером 14 августа

Нижний Новгород. 14 августа. НТА-Приволжье — Ливни, град и шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с ожидаются в Нижегородской области вечером 14 августа.

Как информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», синоптики прогнозируют вечером 14 августа ухудшение погоды — ожидаются грозы, ливни, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с. Ситуация сохранится днем 15 августа.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ, поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, и т. ч. не оборудованных молниезащитой, разрядами атмосферного электричества.

Увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплениями пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

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