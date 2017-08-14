Все школы Нижнего Новгорода прошли проверку к 1 сентября

Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города. В этом году финансирование программы по подготовке школ к 1 сентября было увеличено. В частности, там где это было необходимо, был проведен капитальный и текущий ремонт, приобретено оборудование. Так же были проведены противопожарные мероприятия. На все эти цели в текущем году году было выделено более 306 млн рублей.



Сообщается так же, что по итогам предварительного комплектования школы города примут более 122 тысяч детей, в 1 класс пойдут 14 809 детей, эта цифра превышает показатели прошлого года почти на 1200 человек. В образовательных школах в новом учебном году будут работать 24,5 тысячи сотрудников, в том числе — 7 294 учителя.