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14:13 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Все школы Нижнего Новгорода прошли проверку к 1 сентября

Все 166 школ и 2 учебных комбината в Нижнем Новгороде приняты межведомственными комиссиями к новому учебному году.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города. В этом году финансирование программы по подготовке школ к 1 сентября было увеличено. В частности, там где это было необходимо, был проведен капитальный и текущий ремонт, приобретено оборудование. Так же были проведены противопожарные мероприятия. На все эти цели в текущем году году было выделено более 306 млн рублей.

Сообщается так же, что по итогам предварительного комплектования школы города примут более 122 тысяч детей, в 1 класс пойдут 14 809 детей, эта цифра превышает показатели прошлого года почти на 1200 человек. В образовательных школах в новом учебном году будут работать 24,5 тысячи сотрудников, в том числе — 7 294 учителя.

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