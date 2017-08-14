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14:55 (мск), источник: РИА Новости

Полиция проверяет данные о езде Gelandewagen по тротуарам у Шереметьево

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикации видеозаписи, на которой видно, как два автомобиля Gelandewagen едут по тротуарам у столичного аэропорта Шереметьево, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором два Gelandewagen грубо нарушают ПДД, проезжая по тротуару возле одного из терминалов аэропорта Шереметьево. В соцсетях появилось предположение, что Gelandewagen принадлежат охране российского рэпера Тимати.

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«По факту размещенной в интернете видеозаписи проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах опроверг РИА Новости слухи о том, что Тимати находился в одном из нарушивших ПДД автомобилей. «Там не Тимати был, а какая-то “золотая молодежь”. Кто именно, сейчас устанавливается», — сказал собеседник агентства.

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