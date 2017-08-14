Музей предложили создать на территории Еврейского кладбища в Иркутске
Концепция благоустройства рассмотрена на заседании Общественной палаты города.
Концепция благоустройства рассмотрена на заседании Общественной палаты города.
Музей под открытым небом предполагается создать на территории Еврейского кладбища в столице Приангарья. Концепция благоустройства входной группы территории в Октябрьском округе рассмотрена на заседании Общественной палаты Иркутска. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
По словам автора проекта Андрея Красильникова, предполагается обустройство входной площадки перед кладбищем, установка беседки, скамеек и цветников. Кроме того, необходимо восстановить два старинных информационных обелиска и колодец для омовения рук. Также планируется новое мощение площадки и установка новых светильников, организация вечерней подсветки территории. Как отметил главный раввин Иркутска и области Аарон Вагнер, основная идея данного проекта заключается в том, чтобы создать музей под открытым небом, сохраняя память об истории и людях, создававших город.
В рамках обсуждения проекта был высказан ряд замечаний и предложений, которые, по словам председателя комиссии «Городская среда» Общественной палаты Иркутска Марка Мееровича, необходимо учесть и доработать концепцию.
«Территория Еврейского кладбища расположена практически в центре Иркутска и ее необходимо привести в порядок, восстановив уникальные надгробия. В Иркутске реализуется федеральный проект “Формирование комфортной городской среды”, благодаря ему облик города преображается, при возможности нужно включить концепции благоустройства входной группы Еврейского кладбища в этот проект», — подчеркнул Марк Меерович.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что в администрации города разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году», в рамках которой благоустроят общественные пространства и дворы. Реализация программы осуществляется на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. В числе общественных пространств, планируемых к благоустройству, бульвар Гагарина и остров Юности, бульвар Постышева, площадь Конституции, собор Богоявления, пляж Якоби, особо охраняемая природная территория «Синюшина гора, набережная в микрорайоне Солнечном, Иерусалимская лестница, сквер на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова, «Вампиловский сквер» в микрорайоне Первомайском, остров Конный, оборудование детской площадки и спортивного корта в поселке Кирова.