Музей предложили создать на территории Еврейского кладбища в Иркутске

Музей под открытым небом предполагается создать на территории Еврейского кладбища в столице Приангарья. Концепция благоустройства входной группы территории в Октябрьском округе рассмотрена на заседании Общественной палаты Иркутска. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе администрации города.

По словам автора проекта Андрея Красильникова, предполагается обустройство входной площадки перед кладбищем, установка беседки, скамеек и цветников. Кроме того, необходимо восстановить два старинных информационных обелиска и колодец для омовения рук. Также планируется новое мощение площадки и установка новых светильников, организация вечерней подсветки территории. Как отметил главный раввин Иркутска и области Аарон Вагнер, основная идея данного проекта заключается в том, чтобы создать музей под открытым небом, сохраняя память об истории и людях, создававших город.

В рамках обсуждения проекта был высказан ряд замечаний и предложений, которые, по словам председателя комиссии «Городская среда» Общественной палаты Иркутска Марка Мееровича, необходимо учесть и доработать концепцию.

«Территория Еврейского кладбища расположена практически в центре Иркутска и ее необходимо привести в порядок, восстановив уникальные надгробия. В Иркутске реализуется федеральный проект “Формирование комфортной городской среды”, благодаря ему облик города преображается, при возможности нужно включить концепции благоустройства входной группы Еврейского кладбища в этот проект», — подчеркнул Марк Меерович.