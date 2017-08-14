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14:42 (мск), источник: Югополис

МЧС предупреждает о штормовом ветре в Краснодарском крае

В ближайшие трое суток прогнозируется резкое ухудшение погоды.

Источник: Югополис

Как сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ближайшие 3−6 часов и до конца суток 14 августа, а также 15 и 16 августа местами на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−26 метров в секунду.

Жителям и гостям края служба спасения напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.

О том, что в ближайшие дни на Кубани прогнозируются сильные дожди, град и понижение температуры воздуха, ранее сообщал «Югополис».

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