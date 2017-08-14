МЧС предупреждает о штормовом ветре в Краснодарском крае

Как сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ближайшие 3−6 часов и до конца суток 14 августа, а также 15 и 16 августа местами на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−26 метров в секунду.