В Челябинской области вдоль трасс пасутся верблюды

Четверых верблюдов заметили на трассе в Верхнеуральском районе автомобилисты. Фотографии пасущихся верблюдов они выложили в социальные сети.

«Интересно, что верблюды, а их 4, одни гуляют в пригороде. Наверное, цирковые», — пишет автор поста Инна Чиркова.

Пользователи социальной сети появлению верблюдов не удивились. По их словам, животных можно часто увидеть и в Магнитогорске. Там верблюды гуляют в компании со слонами. Также двугорбых видели в Миассе и Копейске.