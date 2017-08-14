В Челябинской области вдоль трасс пасутся верблюды
Вдоль трасс в Верхнеуральском районе (Челябинская область) мирно пасутся верблюды. Они чинно жуют степную траву, не обращая внимания на проезжающие авто.
Вдоль трасс в Верхнеуральском районе (Челябинская область) мирно пасутся верблюды. Они чинно жуют степную траву, не обращая внимания на проезжающие авто.
Четверых верблюдов заметили на трассе в Верхнеуральском районе автомобилисты. Фотографии пасущихся верблюдов они выложили в социальные сети.
«Интересно, что верблюды, а их 4, одни гуляют в пригороде. Наверное, цирковые», — пишет автор поста Инна Чиркова.
Пользователи социальной сети появлению верблюдов не удивились. По их словам, животных можно часто увидеть и в Магнитогорске. Там верблюды гуляют в компании со слонами. Также двугорбых видели в Миассе и Копейске.