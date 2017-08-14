Солнечный август вернется в Челябинск
В ближайшие сутки в Челябинской области ожидается облачная погода, без осадков. Ветер восточных направлений 3−8 метров в секунду, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Gismeteo.
В ближайшие сутки в Челябинской области ожидается облачная погода, без осадков. Ветер восточных направлений 3−8 метров в секунду, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Gismeteo.
Температура воздуха по области ночью 15 августа 12−16 градусов, а во вторник днем потеплеет до +22−26.
В Челябинске ночью — +13−15, днем — 23−25. При этом в южноуральской столице ожидается ясный солнечный день, без осадков. Ветер восточного и