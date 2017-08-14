Солнечный август вернется в Челябинск

Температура воздуха по области ночью 15 августа 12−16 градусов, а во вторник днем потеплеет до +22−26.

В Челябинске ночью — +13−15, днем — 23−25. При этом в южноуральской столице ожидается ясный солнечный день, без осадков. Ветер восточного и юго-восточного направления, 5−7 метров в секунду.