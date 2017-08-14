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14:49 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Солнечный август вернется в Челябинск

В ближайшие сутки в Челябинской области ожидается облачная погода, без осадков. Ветер восточных направлений 3−8 метров в секунду, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Gismeteo.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 88% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2017

Температура воздуха по области ночью 15 августа 12−16 градусов, а во вторник днем потеплеет до +22−26.

В Челябинске ночью — +13−15, днем — 23−25. При этом в южноуральской столице ожидается ясный солнечный день, без осадков. Ветер восточного и юго-восточного направления, 5−7 метров в секунду.

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