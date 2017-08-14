Прокуратура: водитель, бесплатно перевозящий сельчан, не нарушает закон

Омская прокуратура не нашла нарушений в действиях мужчины, который бесплатно возит пенсионеров из отдалённых сёл до Омска, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 47-летний житель деревни Трубецкое Азовского района с 1 июля начал отвозить людей, в том числе из соседних Александровки и Руслановки, на арендованной «газели» до областного центра. С собой он брал малоимущих или тех, кому нужна помощь медиков в городе.

Сначала, по словам мужчины, ему начали угрожать водитель маршруток на вокзале в Омске, а потом и вовсе подали жалобы с требованием проверки.

По закону есть три вида пассажирских перевозок: регулярные — по лицензии, легковое такси — с разрешением и заказные — на основании соглашений. В данном случае собственник машины заключил с администрацией сельского поселения соглашение о предоставлении мест гражданам, нуждающимся в медпомощи, и малоимущим. То есть перевозки осуществляются по договорам (заказам), и, соответственно, нарушений законодательства о лицензировании нет.