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14:51 (мск), источник: АиФ Омск

Прокуратура: водитель, бесплатно перевозящий сельчан, не нарушает закон

Теперь сотрудники ведомства проверят угрожавших ему омских перевозчиков.

Омская прокуратура не нашла нарушений в действиях мужчины, который бесплатно возит пенсионеров из отдалённых сёл до Омска, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 47-летний житель деревни Трубецкое Азовского района с 1 июля начал отвозить людей, в том числе из соседних Александровки и Руслановки, на арендованной «газели» до областного центра. С собой он брал малоимущих или тех, кому нужна помощь медиков в городе.

Сначала, по словам мужчины, ему начали угрожать водитель маршруток на вокзале в Омске, а потом и вовсе подали жалобы с требованием проверки.

По закону есть три вида пассажирских перевозок: регулярные — по лицензии, легковое такси — с разрешением и заказные — на основании соглашений. В данном случае собственник машины заключил с администрацией сельского поселения соглашение о предоставлении мест гражданам, нуждающимся в медпомощи, и малоимущим. То есть перевозки осуществляются по договорам (заказам), и, соответственно, нарушений законодательства о лицензировании нет.

На встрече с прокурором Азовского района мужчина рассказал об угрозах повредить автомобиль от водителей маршрутных такси на железнодорожном вокзале и написал соответствующее заявление. Сотрудники прокуратуры и полиции проведут проверку.

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