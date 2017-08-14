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16:02 (мск), источник: РИА Новости

Первая группа паломников из Татарстана отправилась в Саудовскую Аравию

КАЗАНЬ, 14 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Первая группа татарстанских паломников в составе 49 человек отправилась в ночь на воскресенье в Саудовскую Аравию в сопровождении представителей духовенства, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Источник: РИА Новости

«Первая группа татарстанских паломников — 49 мусульман — авиарейсом “Азербайджанских авиалиний” вылетели в Дубай (ОАЭ), где пересядут на автобусы, следующие до Мекки. На автобусах дорога займет около двух суток. Проводить паломников в главное путешествие в их жизни приехал муфтий республики Камиль Самигуллин, который дал им наставления и ответил на вопросы», — сказал собеседник агентства.

Продолжительность поездки составит 20−25 дней, большую часть которых (19−22 дня) паломники проведут в Мекке, три дня — в Медине. В состав первой группы вошли жители не только Татарстана, но и близлежащих регионов. По пути в Саудовскую Аравию и «на месте» все группы будут сопровождать представители мусульманского духовенства. Кроме того, вместе с паломниками паломниками будут круглосуточно находиться врачи разных специальностей, в том числе кардиологи.

Всего хадж, по данным Духовного управления мусульман республики, в этом году совершат 1,7 тысячи паломников из Татарстана. Последняя группа вылетит 23 августа.

Согласно данным официального хадж-оператора Духовного управления мусульман Татарстана «ДУМ РТ Хадж» (работает с 2012 года), стоимость хаджа в этом году составляет от 125 до 375 тысяч рублей в зависимости от условий проживания, маршрута, питания, дополнительных услуг. Часть паломников получат комплект хаджия — дорожные сумки с необходимыми средствами гигиены, литературой и сшитый на заказ комплект одежды из хлопка.

Ежегодно из России в Саудовскую Аравию едут более 20 тысяч мусульман. Больше всего российских паломников отправляется в хадж из Дагестана, Татарстана, Башкирии, Чечни.

Хадж является одним из пяти так называемых столпов ислама. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Оно совершается в строго определенный период по мусульманскому календарю. В 2017 году время хаджа приходится на конец августа.

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