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14:47 (мск), источник: Sputnik.by

Первый канал показал выпуск «Пусть говорят» без Малахова

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Российский Первый канал показал в эфире на Дальний Восток популярную программу «Пусть говорят», который провел ведущий Дмитрий Борисов.

Источник: Sputnik.by

Слухи об уходе Малахова с поста ведущего «Пусть говорят» появились в начале августа — предполагается, что он уйдет на телеканал «Россия 1». Впрочем, пока ни руководство Первого канала, ни ВГТРК не комментирует эту информацию.

В воскресенье телеканала анонсировал новый выпуск «Пусть говорят», посвященного Малахову и главной интриге телесезона — останется ли ведущий на канале. Уже днем в понедельник шоу показали в эфире на Дальний Восток.

В ходе передачи, которую провел Дмитрий Борисов, звезды вспоминали яркие моменты «Пусть говорят» с участием Малахова и желали ему успеха. В конце же передачи Борисов задался вопросом о том, может ли он говорить о дальнейшей судьбе шоу, акцентировав внимание на том, что Малахов собирается в декретный отпуск.

«Главная интрига раскроется уже завтра», — заключил Борисов.

Таким образом, на данный момент неизвестно, останется ли Малахов ведущим «Пусть говорят» и уйдет ли он с Первого канала или действительно просто отправится в декретный отпуск. Многие предполагают, что вечером в понедельник по московскому времени выйдет несколько иная версия программы, в которой уже будет дан ответ на вопрос о судьбе Малахова.

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