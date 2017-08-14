Первый канал показал выпуск «Пусть говорят» без Малахова

Источник: Sputnik.by

Слухи об уходе Малахова с поста ведущего «Пусть говорят» появились в начале августа — предполагается, что он уйдет на телеканал «Россия 1». Впрочем, пока ни руководство Первого канала, ни ВГТРК не комментирует эту информацию.

В воскресенье телеканала анонсировал новый выпуск «Пусть говорят», посвященного Малахову и главной интриге телесезона — останется ли ведущий на канале. Уже днем в понедельник шоу показали в эфире на Дальний Восток.

В ходе передачи, которую провел Дмитрий Борисов, звезды вспоминали яркие моменты «Пусть говорят» с участием Малахова и желали ему успеха. В конце же передачи Борисов задался вопросом о том, может ли он говорить о дальнейшей судьбе шоу, акцентировав внимание на том, что Малахов собирается в декретный отпуск.

«Главная интрига раскроется уже завтра», — заключил Борисов.