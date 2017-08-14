Синоптики рассказали, когда вернется жара
Живительная прохлада, пришедшая в Молдову, увы, носит кратковременный характер: жара уже с завтрашнего дня начнет набирать обороты.
Живительная прохлада, пришедшая в Молдову, увы, носит кратковременный характер: жара уже с завтрашнего дня начнет набирать обороты.
О погоде на ближайшие дни рассказала в комментарии радиостудии Sputnik Молдова главный метеоролог Государственной гидрометеослужбы Молдовы Светлана Шахова.
По словам синоптика, прохладные температуры сохранятся по всей территории республики в понедельник 14 августа, а также предстоящей ночью. Уже во вторник, 15 августа, температура воздуха поднимется до 30−32 градусов, после чего жара начнет набирать обороты вплоть до конца недели.
«Небольшая вероятность дождей существует 16 августа: в дневное время возможны небольшие грозовые дожди, однако, это не будет масштабный атмосферный процесс.
По прогнозам метеорологов, к концу недели ожидаются максимальные температуры до 35 тепла.