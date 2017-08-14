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14:44 (мск), источник: Sputnik.md

Синоптики рассказали, когда вернется жара

Живительная прохлада, пришедшая в Молдову, увы, носит кратковременный характер: жара уже с завтрашнего дня начнет набирать обороты.

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Источник: Reuters

О погоде на ближайшие дни рассказала в комментарии радиостудии Sputnik Молдова главный метеоролог Государственной гидрометеослужбы Молдовы Светлана Шахова.

По словам синоптика, прохладные температуры сохранятся по всей территории республики в понедельник 14 августа, а также предстоящей ночью. Уже во вторник, 15 августа, температура воздуха поднимется до 30−32 градусов, после чего жара начнет набирать обороты вплоть до конца недели.

«Небольшая вероятность дождей существует 16 августа: в дневное время возможны небольшие грозовые дожди, однако, это не будет масштабный атмосферный процесс. Кое-где будут отмечаться небольшие грозовые дожди на фоне высоких температур», — сказала собеседница.

По прогнозам метеорологов, к концу недели ожидаются максимальные температуры до 35 тепла.

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