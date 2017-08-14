Синоптики рассказали, когда вернется жара

Источник: Reuters

О погоде на ближайшие дни рассказала в комментарии радиостудии Sputnik Молдова главный метеоролог Государственной гидрометеослужбы Молдовы Светлана Шахова.

По словам синоптика, прохладные температуры сохранятся по всей территории республики в понедельник 14 августа, а также предстоящей ночью. Уже во вторник, 15 августа, температура воздуха поднимется до 30−32 градусов, после чего жара начнет набирать обороты вплоть до конца недели.

«Небольшая вероятность дождей существует 16 августа: в дневное время возможны небольшие грозовые дожди, однако, это не будет масштабный атмосферный процесс. Кое-где будут отмечаться небольшие грозовые дожди на фоне высоких температур», — сказала собеседница.