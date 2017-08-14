В уфимских парках начали травить крыс
Власти города продолжают бороться с назойливыми грызунами.
Власти города продолжают бороться с назойливыми грызунами.
В Орджоникидзовском районе Уфы городские власти продолжают бороться с крысами. В
Так, уже сегодня специалисты «Республиканского центра дезинфекции» начнут обрабатывать территорию
— Похожая межсезонная обработка уже проходила этой весной. Тогда мы использовали специальные дератизационные средства — приманки. Мы подсчитали примерное количество грызунов, — рассказали в