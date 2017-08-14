В уфимских парках начали травить крыс

В Орджоникидзовском районе Уфы городские власти продолжают бороться с крысами. В пресс-службе городской администрации рассказали, что грызунов будут травить целую неделю — с 14 по 21 августа.

Так, уже сегодня специалисты «Республиканского центра дезинфекции» начнут обрабатывать территорию Спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон» и парк Победы.