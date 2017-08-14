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14:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимских парках начали травить крыс

Власти города продолжают бороться с назойливыми грызунами.

В Орджоникидзовском районе Уфы городские власти продолжают бороться с крысами. В пресс-службе городской администрации рассказали, что грызунов будут травить целую неделю — с 14 по 21 августа.

Так, уже сегодня специалисты «Республиканского центра дезинфекции» начнут обрабатывать территорию Спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон» и парк Победы.

— Похожая межсезонная обработка уже проходила этой весной. Тогда мы использовали специальные дератизационные средства — приманки. Мы подсчитали примерное количество грызунов, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

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