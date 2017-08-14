На Кубани спрогнозировали дождь с грозой и ветром
МЧС предупредило жителей Краснодарского края об ухудшении погоды.
МЧС предупредило жителей Краснодарского края об ухудшении погоды.
До конца суток, а также 15 и 16 августа местами в регионе ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром, сообщает
Ветер усилится до 20−26 м/с. При возникновении ЧС необходимо обращаться по телефонам: 101 или
Как сообщали Юга.ру, по прогнозам синоптиков, в Сочи на смену жаре придут сильные дожди с грозами. Ухудшение погоды ожидается 15 и 16 августа.