ИГ* готовило теракты в Москве со взрывчаткой «мать Сатаны»

На кадрах показано, в частности, как оперативники проводят экспресс-анализ взрывчатых веществ, изъятых у задержанных.

«Мы взяли пробы. По пробам… это триперекись ацетона, очень опасное инициирующее взрывчатое вещество», — пояснил сотрудник.

В военных целях данное вещество практически не применяется из-за своей летучести и чувствительности к ударам нагреванию и другим внешним воздействиям, из-за чего процесс создания взрывных устройств на основе этого вещества является опасным (по этой причине трипероксид ацетона, как иногда пишут в СМИ, террористы называют «мать Сатаны»).

На кадрах показаны многочисленные канистры с ацетоном, упаковки пищевой соды, большая канистра с медицинской перекисью водорода и емкости с электролитом. Также продемонстрированы принадлежавшие задержанным гранаты, автоматы и патроны.

В понедельник ФСБ объявила о задержании четырех членов группы ИГ*, которые планировали теракты в столице. Взрывы предполагалось осуществить с помощью террористов-смертников. Ячейка состояла из россиянина и трех граждан стран Центральной Азии.

За последние месяцы это уже вторая подобная спецоперация в Московском регионе: в мае ФСБ сообщала о задержании четырех боевиков, тоже граждан России и государств Средней Азии, готовивших взрывы на транспортных объектах.

В обоих случаях теракты готовились при участии главарей «Исламского государства"*, находящихся в Сирии.

Как рассказал РИА Новости ранее ветеран группы «Альфа» Сергей Гончаров, чем больше поражений ИГ* будет терпеть на поле боя, тем больше будет проблем с противодействием террористам в странах исхода боевиков, в том числе в России.