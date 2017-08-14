Поезд сошел с рельсов в электродепо московского метро

«Частично сошла с рельсов тележка третьего вагона обкаточного состава “Русич”. На общем движении поездов в метро инцидент никак не отразился», — говорится в сообщении.

Обкаточный состав, не использующийся для перевозки пассажиров, сошел с рельсов во время маневровых работ в электродепо «Фили». При этом существенных повреждений путям депо и технике причинено не было.