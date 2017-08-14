Поезд сошел с рельсов в электродепо московского метро
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — В электродепо «Фили» 13 августа около 19:00 обкаточный состав «Русич» частично сошел с рельсов. Об этом сообщает сайт столичной мэрии в понедельник.
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — В электродепо «Фили» 13 августа около 19:00 обкаточный состав «Русич» частично сошел с рельсов. Об этом сообщает сайт столичной мэрии в понедельник.
«Частично сошла с рельсов тележка третьего вагона обкаточного состава “Русич”. На общем движении поездов в метро инцидент никак не отразился», — говорится в сообщении.
После произошедшего оперативные службы электродепо в течение 20 минут провели восстановительные работы на путях, вагон был установлен обратно на рельсы, после чего маневровая работа на территории депо была продолжена в обычном режиме.
В настоящее время администрация метрополитена проводит проверку и выясняет причины инцидента. Основная версия — это неисправность рельса, возникшая