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16:14 (мск), источник: Интерфакс

Поезд сошел с рельсов в электродепо московского метро

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — В электродепо «Фили» 13 августа около 19:00 обкаточный состав «Русич» частично сошел с рельсов. Об этом сообщает сайт столичной мэрии в понедельник.

«Частично сошла с рельсов тележка третьего вагона обкаточного состава “Русич”. На общем движении поездов в метро инцидент никак не отразился», — говорится в сообщении.

Обкаточный состав, не использующийся для перевозки пассажиров, сошел с рельсов во время маневровых работ в электродепо «Фили». При этом существенных повреждений путям депо и технике причинено не было.

После произошедшего оперативные службы электродепо в течение 20 минут провели восстановительные работы на путях, вагон был установлен обратно на рельсы, после чего маневровая работа на территории депо была продолжена в обычном режиме.

В настоящее время администрация метрополитена проводит проверку и выясняет причины инцидента. Основная версия — это неисправность рельса, возникшая из-за повышенной температуры.

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