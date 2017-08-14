Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
Путин потребовал письменных объяснений от Ждановой
Adidas закрывает розничные магазины в России
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Молодая супруга 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Впервые показан самолет РФ с крылом обратной стреловидности – СМИ
Отчаянная домохозяйка: фото Хилькевич в купальнике
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Тень Земли
11Мрамор Микеланджело
15:31 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцы просят продлить маршрут автобуса № 61 до Верхнезареченского кладбища

Городские власти рассматривают варианты организации дополнительных автобусных рейсов к Верхнезареченскому кладбищу.

Источник: РИАЦ

К Верхнезареченскому кладбищу в Волгограде необходимо организовать специальные рейсы автобуса № 61. Такое предложение стало одним из наиболее частых запросов от жителей Тракторозаводского района, поступающих на горячую линию по вопросам общественного транспорта в городе.

Согласно схеме маршрута № 61, действующей многие годы, конечная остановка в поселке Верхнезареченском расположена в 800 метрах от кладбища. По телефонам 23−31−60 и 96−51−51 волгоградцы предложили организовать специальные рейсы, на которых подвижной состав доставлял бы пассажиров ко входу на кладбище — для удобства горожан, ухаживающих за могилами родных и близких.

Напомним, что современные комфортабельные автобусы средней вместимости, подключенные к ГЛОНАСС, вышли на вспомогательный маршрут № 61 в мае текущего года. Тогда это направление начало работу в новом статусе — по регулируемому тарифу. Благодаря данному маршруту жители отдаленного поселка Верхнезареченский могут добраться до таких крупных инфраструктурных объектов, как стадион «Трактор», торговые центры и рынки, школы №№ 3 и 17. Подвижной состав на этом направлении также доставляет горожан до Первой и Второй продольных магистралей, где они могут воспользоваться транспортом, следующим по опорным маршрутам.

В настоящее время в профильном ведомстве прорабатываются варианты реорганизации работы маршрута № 61 в соответствии с запросами волгоградцев. В частности, изучаются запросы горожан о необходимой частоте таких рейсов.

Отметим, что всего в июле на телефоны горлинии поступило порядка 900 обращений от волгоградцев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пятьсот волгоградских школьников сдали «Футбольный ЕГЭ»
«Большая четверка» ответила на предупреждение ФАС о роуминге
МЧС установило возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
«Ъ»: российские туристы смирились с энтеровирусами в Турции
Россияне назвали главные проблемы в стране
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Андрей Малахов не появился в эфире нового выпуска «Пусть говорят»
В РПЦ прокомментировали сообщения про конец света через 5 дней
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Возврат прав за «пьянку»: Верховный суд дал важное разъяснение На видео не попала процедура самого освидетельствования — отбора пробы выдыхаемого воздуха и его результатов
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры Актеры приступили к съемкам в новом проекте, который для канала НТВ продюсирует Валерий Тодоровский
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Кэтрин Зета-Джонс показала красавицу-дочку Британская актриса опубликовала редкий снимок.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь