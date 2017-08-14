Волгоградцы просят продлить маршрут автобуса № 61 до Верхнезареченского кладбища

Источник: РИАЦ

К Верхнезареченскому кладбищу в Волгограде необходимо организовать специальные рейсы автобуса № 61. Такое предложение стало одним из наиболее частых запросов от жителей Тракторозаводского района, поступающих на горячую линию по вопросам общественного транспорта в городе.

Согласно схеме маршрута № 61, действующей многие годы, конечная остановка в поселке Верхнезареченском расположена в 800 метрах от кладбища. По телефонам 23−31−60 и 96−51−51 волгоградцы предложили организовать специальные рейсы, на которых подвижной состав доставлял бы пассажиров ко входу на кладбище — для удобства горожан, ухаживающих за могилами родных и близких.

Напомним, что современные комфортабельные автобусы средней вместимости, подключенные к ГЛОНАСС, вышли на вспомогательный маршрут № 61 в мае текущего года. Тогда это направление начало работу в новом статусе — по регулируемому тарифу. Благодаря данному маршруту жители отдаленного поселка Верхнезареченский могут добраться до таких крупных инфраструктурных объектов, как стадион «Трактор», торговые центры и рынки, школы №№ 3 и 17. Подвижной состав на этом направлении также доставляет горожан до Первой и Второй продольных магистралей, где они могут воспользоваться транспортом, следующим по опорным маршрутам.

В настоящее время в профильном ведомстве прорабатываются варианты реорганизации работы маршрута № 61 в соответствии с запросами волгоградцев. В частности, изучаются запросы горожан о необходимой частоте таких рейсов.