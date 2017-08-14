Ученые СамГТУ получили патенты на свое изобретение в России и в США
Разработка ученых Политеха «Способ компенсации оптических аберраций с использованием деформируемого зеркала» нашла одобрение не только в России, но и за рубежом.
Разработка ученых Политеха «Способ компенсации оптических аберраций с использованием деформируемого зеркала» нашла одобрение не только в России, но и за рубежом.
На изобретение получены патенты в России и в США.
Изобретение относится к способам, которые могут быть использованы в активных и адаптивных оптических системах, предназначенных для компенсации аберраций волнового фронта светового излучения.
Технический результат — устранение искажений при перемещениях, повышение точности компенсации аберраций волнового фронта.
Авторами изобретения стали профессор, доктор технических наук Яков Клебанов, первый заместитель генерального директора, главный конструктор, начальник ЦСКБ АО «РКЦ «Прогресс», доктор технических наук Равиль Ахмедов и доцент, кандидат
Работы были выполнены совместно с РКЦ «Прогресс» в рамках Программы развития Аэрокосмического кластера Самарской области, сообщает