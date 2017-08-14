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15:29 (мск), источник: БЕЛТА

Температура в Беларуси 12 августа была на 4−9 градусов выше климатической нормы

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура в Беларуси 12 августа была на 4−9 градусов выше климатической нормы, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский.

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Источник: БЕЛТА

«В прошедшую субботу в стране была жаркая погода. На всех метеостанциях, кроме крайнего севера Беларуси, были зафиксированы температуры выше 30 градусов. Среднесуточная температура 12 августа была на 4−9 градусов выше климатической нормы», — рассказал Александр Беганский.

Тем не менее температурные рекорды 2010 и 2015 годов побиты не были. «В те годы температура составляла выше плюс 35 градусов, а в субботу было 30−34 градуса, поэтому температурные рекорды дня и месяца установлены не были. Что касается воскресенья, то в этот день только по востоку были температуры выше 30 градусов. В целом 13 августа температуры по стране значительно отличались — от плюс 17 до 34 градусов», — отметил синоптик.

На этой неделе в Беларуси ожидается теплая погода. Во вторник, 15 августа, будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля, по юго-востоку — до плюс 16. Днем будет 21−27 градусов тепла.

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