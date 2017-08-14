Температура в Беларуси 12 августа была на 4−9 градусов выше климатической нормы

«В прошедшую субботу в стране была жаркая погода. На всех метеостанциях, кроме крайнего севера Беларуси, были зафиксированы температуры выше 30 градусов. Среднесуточная температура 12 августа была на 4−9 градусов выше климатической нормы», — рассказал Александр Беганский.

Тем не менее температурные рекорды 2010 и 2015 годов побиты не были. «В те годы температура составляла выше плюс 35 градусов, а в субботу было 30−34 градуса, поэтому температурные рекорды дня и месяца установлены не были. Что касается воскресенья, то в этот день только по востоку были температуры выше 30 градусов. В целом 13 августа температуры по стране значительно отличались — от плюс 17 до 34 градусов», — отметил синоптик.