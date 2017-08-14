ЕГУ ищет нового ректора

Источник: Ежедневник.by

Ожидается, что новый ректор вступит в должность в первом квартале 2018 года.

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Будучи единственным в Европе университетом в изгнании, ЕГУ финансируется частными фондами и донорами, Европейской комиссией, Правительствами более чем 15 стран, включая Швецию, Литву и США, а также за счет оплаты обучения студентами.

Отобранный кандидат будет трудоустроен на 5 (пять) лет с договорной заработной платой и условиями трудоустройства. Будучи руководителем ЕГУ, ректор обеспечивает реализацию безупречного качества учебного процесса и программ, совершенствует финансовую устойчивость и взаимодействует с партнерами и донорами от лица университета.

Ректор отчитывается перед Управляющим советом и непосредственно взаимодействует с сотрудниками администрации, которые возглавляют многонациональный академический и административный коллектив, ответственный за все сферы управления университетом.