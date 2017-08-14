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15:45 (мск), источник: Интерфакс

Карантин по бешенству объявлен в поселке Челябинской области из-за заразного лисенка

14 августа. Interfax-Russia.ru — В поселке Филимоново Чебаркульского района Челябинской области введен карантин по бешенству после того, как дети притащили труп погибшего лисенка, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» начальник управления ветеринарии регионального Минсельхоза Сергей Слободянский в понедельник.

По его сведениям, один из подростков нашел труп лисенка у дороги и принес его на подворье своего дома. Вскоре собравшихся возле лисенка детей увидела мать мальчика, она забрала животное и увезла на анализ. Исследование подтвердило, что животное погибло от бешенства. После чего на подворье провели дезинфекцию, а всех животных поселка вакцинировали от бешенства.

Также антиробические прививки пришлось поставить почти двум десяткам детей, контактировавшим с заразным животным. Для предотвращения распространения бешенства в близлежащих территориях постановлением областного правительства в Филимоново на 60 дней введены ограничительные меры.

В этот период запрещен вывоз животных из опасной зоны. В целом, по словам главного ветеринарного врача области, в этом году количество случаев бешенства по региону в два раза ниже, чем на аналогичную дату прошлого года.

«Зарегистрировано 15 случаев против 30 в прошлом году. Снижение мы связываем с массовой вакцинацией диких животных через пищевые приманки с вакциной », — отметил С. Слободянский.

Он уточнил, что в лесах было разложено более 500 тыс. доз приманок. Также во всех населенных пунктах прошли месячники бесплатных прививок от бешенства для домашних животных.

По словам ветеринара, заразиться смертельной инфекцией можно также от белок, которых любят кормить с руки, от голубей, ежиков и других с точки зрения человека безобидных диких животных. «Заражаются и домашние кошечки, не выходящие на улицу, потому что люди приносят инфекцию домой на обуви», — пояснил руководитель управления.

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