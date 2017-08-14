Карантин по бешенству объявлен в поселке Челябинской области из-за заразного лисенка

По его сведениям, один из подростков нашел труп лисенка у дороги и принес его на подворье своего дома. Вскоре собравшихся возле лисенка детей увидела мать мальчика, она забрала животное и увезла на анализ. Исследование подтвердило, что животное погибло от бешенства. После чего на подворье провели дезинфекцию, а всех животных поселка вакцинировали от бешенства.

Также антиробические прививки пришлось поставить почти двум десяткам детей, контактировавшим с заразным животным. Для предотвращения распространения бешенства в близлежащих территориях постановлением областного правительства в Филимоново на 60 дней введены ограничительные меры.

В этот период запрещен вывоз животных из опасной зоны. В целом, по словам главного ветеринарного врача области, в этом году количество случаев бешенства по региону в два раза ниже, чем на аналогичную дату прошлого года.

«Зарегистрировано 15 случаев против 30 в прошлом году. Снижение мы связываем с массовой вакцинацией диких животных через пищевые приманки с вакциной », — отметил С. Слободянский.

Он уточнил, что в лесах было разложено более 500 тыс. доз приманок. Также во всех населенных пунктах прошли месячники бесплатных прививок от бешенства для домашних животных.