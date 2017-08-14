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15:42 (мск), источник: АиФ Омск

В этом году клещи покусали 3232 жителей Омской области

17 человек заразились клещевым энцефалитом.

3232 жителей Омской области покусали клещи в 2017 году с начала сезона, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Омской области.

В их числе 1011 детей. В Омске после укуса за медпомощью обратились 1167 человек, в том числе 319 детей.

Также зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 13 — клещевым боррелиозом и один — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

По данным на 11 августа в лабораториях исследовали 2867 клещей от граждан. В их числе 2,27% заражённых вирусом клещевого энцефалита (в 2016-м было 3,3%), боррелиями — 8,47% (4,1%), эрлихиями — 0,8% (1,6%), анаплазмами — 0,45% (1,8%).

Среди насекомых из окружающей среды с вирусом клещевого энцефалита — 1,39% (в 2016-м — 1,57%), боррелиями — 4,4% (3,8%), эрлихиями — 0,73% (0,8%), анаплазмами — 0,44% (0,22%).

В этом году 2815,3 гектара зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений обработано от клещей.

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