У американца на заднем дворе дома рухнул метеорит
Житель американского города Аппинг, штат Джорджия, пришел в ужас, услышав взрыв, раздавшийся рядом с его домом.
Житель американского города Аппинг, штат Джорджия, пришел в ужас, услышав взрыв, раздавшийся рядом с его домом.
Житель американского города Аппинг, штат Джорджия, пришел в ужас, услышав взрыв, раздавшийся рядом с его домом.
Джей Салливент решил, что
На опубликованных ниже кадрах запечатлен дымящийся след, оставленный метеоритом при падении возле дома Салливента. Рухнувшему космическому объекту удалось оставить в земле 35-сантиметровую выбоину, пишут Вести.ру.
В тот момент, когда американец обнаружил воронку, она еще дымилась. При падении метеорита никто не пострадал. Об аналогичных случаях в районе Аппинга сообщений нет.