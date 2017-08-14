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18:55 (мск), источник: Publika.md

У американца на заднем дворе дома рухнул метеорит

Житель американского города Аппинг, штат Джорджия, пришел в ужас, услышав взрыв, раздавшийся рядом с его домом.

Источник: Publika.md

Житель американского города Аппинг, штат Джорджия, пришел в ужас, услышав взрыв, раздавшийся рядом с его домом.

Джей Салливент решил, что где-то поблизости произошла автомобильная авария. Каково же было удивление американца, когда, отправившись на задний двор, он увидел в земле воронку от метеорита, сообщает Mirror и публикует фото и видео инцидента.

На опубликованных ниже кадрах запечатлен дымящийся след, оставленный метеоритом при падении возле дома Салливента. Рухнувшему космическому объекту удалось оставить в земле 35-сантиметровую выбоину, пишут Вести.ру.

В тот момент, когда американец обнаружил воронку, она еще дымилась. При падении метеорита никто не пострадал. Об аналогичных случаях в районе Аппинга сообщений нет.

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