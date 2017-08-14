Андрей Малахов подтвердил, что станет отцом
Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что станет отцом.
Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что станет отцом.
Его заявление опубликовано на сайте StarHit.
Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцеремонными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца!
По его словам, он еще не знает, пойдет ли в декретный отпуск или будет действовать по укороченному варианту и посвятит уходу за малышом чуть меньше времени.
Как отметил Малахов, он не ожидал, что главной новостью прошедшей недели станет его декретный отпуск.
Ранее СМИ сообщили, что Малахов уйдет в декретный отпуск.
Также сообщалось, что в эфир «Первого канала» на Дальний Восток вышла программа «Пусть говорят». Малахов в ней так и не появился. Вести передачу теперь будет Дмитрий Борисов.