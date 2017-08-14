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19:34 (мск), источник: Газета.Ру

Андрей Малахов подтвердил, что станет отцом

Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что станет отцом.

Его заявление опубликовано на сайте StarHit.

Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцере­монными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца!
Андрей Малахов
Телеведущий
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По его словам, он еще не знает, пойдет ли в декретный отпуск или будет действовать по укороченному варианту и посвятит уходу за малышом чуть меньше времени.

Как отметил Малахов, он не ожидал, что главной ново­стью прошедшей недели станет его декретный отпуск.

Ранее СМИ сообщили, что Малахов уйдет в декретный отпуск.

Также сообщалось, что в эфир «Первого канала» на Дальний Восток вышла программа «Пусть говорят». Малахов в ней так и не появился. Вести передачу теперь будет Дмитрий Борисов.

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