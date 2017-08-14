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15:59 (мск), источник: Вести Иркутск

В Вихоревке дали горячую воду

В домах Вихоревки вновь есть горячая вода. Сейчас на местной котельной введён только один котёл.

Пока, до начала отопительного сезона, он работает не в полную силу. Этого хватает, чтобы обеспечить жителей горячей водой. Уже в конце августа в строй введут ещё один, сейчас его капитально ремонтируют. Остальные два работать начнут в сентябре. Зимой постоянно будут эксплуатировать три котла, один будет в резерве. Новая компания, которая теперь обслуживает котельную, уверена, что предстоящий отопительный сезон пройдёт без срывов.

— Котельная вышла в штатный режим на подачу горячей воды, перерывов не должно быть. Котел работает нормально, без срывов, без нареканий. Предпосылки к тому, чтобы у нас появились какие-то аварийные ситуации или выход из строя, мы их стараемся исключать, — говорит генеральный директор ресурсно-снабжающей организации Алексей Смирницкий.

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