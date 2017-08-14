В Вихоревке дали горячую воду

Пока, до начала отопительного сезона, он работает не в полную силу. Этого хватает, чтобы обеспечить жителей горячей водой. Уже в конце августа в строй введут ещё один, сейчас его капитально ремонтируют. Остальные два работать начнут в сентябре. Зимой постоянно будут эксплуатировать три котла, один будет в резерве. Новая компания, которая теперь обслуживает котельную, уверена, что предстоящий отопительный сезон пройдёт без срывов.