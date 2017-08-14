Фото: В крымском сафари-парке родились четыре белых львенка

Как рассказал в своем видеоблоге владелец парка Олег Зубков, малыши стали подарком ко Дню льва, который отмечается 10 августа.

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— Это важное событие с точки зрения размножения редких белых львов, ведь их всего 300 во всем мире, — отметил Зубков. — В парке «Тайган» живет самая большая популяция в Европе — более 20 особей.

Родители малышей были привезены в Крым девять лет назад из ЮАР.