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16:01 (мск), источник: "Российская газета"

Фото: В крымском сафари-парке родились четыре белых львенка

В крымском парке львов «Тайган» родились сразу четыре редких белых львенка.

Как рассказал в своем видеоблоге владелец парка Олег Зубков, малыши стали подарком ко Дню льва, который отмечается 10 августа.

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— Это важное событие с точки зрения размножения редких белых львов, ведь их всего 300 во всем мире, — отметил Зубков. — В парке «Тайган» живет самая большая популяция в Европе — более 20 особей.

Родители малышей были привезены в Крым девять лет назад из ЮАР.

Как сообщили в парке, мама сама кормит львят, они здоровые и крепкие.

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