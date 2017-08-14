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16:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

НМУ — в 5 городах Челябинской области

В пяти городах Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Смог угрожает Челябинску, Карабашу, Коркино, Сатке и Троицку, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии.

При этом в Троицке особый экорежим будет объявлен завтра, с 11:00, а в остальных городах — уже сегодня, 14 августа, с 19:00. Такая ситуация, согласно прогнозам специалистов, сохранится до завтрашнего вечера. Предприятиям предписано снизить уровень выбросов в атмосферу. Экологи организуют замеры качества воздуха.

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