НМУ — в 5 городах Челябинской области

При этом в Троицке особый экорежим будет объявлен завтра, с 11:00, а в остальных городах — уже сегодня, 14 августа, с 19:00. Такая ситуация, согласно прогнозам специалистов, сохранится до завтрашнего вечера. Предприятиям предписано снизить уровень выбросов в атмосферу. Экологи организуют замеры качества воздуха.