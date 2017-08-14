Экс-мэр Омска Двораковский отметит свой день рождения за рубежом
Вячеслав Двораковский отпразднует свое 68-летие вдали от родины.
Вячеслав Двораковский отпразднует свое 68-летие вдали от родины.
В день своего рождения бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский находится не в городе. По информации «СуперОмска», бывший градоначальник отдыхает в эти дни за рубежом. Напомним, что сегодня, 14 августа, Двораковскому исполняется 68 лет.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в администрации города бывшего мэра намерены поздравить письмом. По месту жительства Вячеславу Двораковскому будет направлено поздравление, подписанное исполняющим обязанности главы города Сергеем Фроловым. Ранее по традиции Двораковский проводил свой день рождения в Карловых Варах.