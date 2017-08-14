Экс-мэр Омска Двораковский отметит свой день рождения за рубежом

В день своего рождения бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский находится не в городе. По информации «СуперОмска», бывший градоначальник отдыхает в эти дни за рубежом. Напомним, что сегодня, 14 августа, Двораковскому исполняется 68 лет.