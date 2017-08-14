МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций из-за гроз, ливней и града в Нижегородской области 14 и 15 августа

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно информации, вечером 14 августа, начиная с западных районов, с сохранением ночью и днем 15 августа по Нижегородской области ожидаются грозы, местами сильные дожди, ливни, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.

«В связи с опасными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой», — говорится в сообщении.

Также возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ.

«Увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта», — поясняется в сообщении.