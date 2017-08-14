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16:27 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций из-за гроз, ливней и града в Нижегородской области 14 и 15 августа

МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций из-за гроз, ливней и града в Нижегородской области вечером 14 августа и днем 15 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно информации, вечером 14 августа, начиная с западных районов, с сохранением ночью и днем 15 августа по Нижегородской области ожидаются грозы, местами сильные дожди, ливни, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.

«В связи с опасными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой», — говорится в сообщении.

Также возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ.

«Увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта», — поясняется в сообщении.

По данным Гидрометцентра, до конца 14 августа, сохранится переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем при юго-восточном ветре +25…+28°. К вечеру, начиная с западных районов области, прогремят грозы. В ночь на 15 августа с прохождением фронта ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями разной интенсивности, ливнями, грозами, порывистым ветром, не исключен град. Минимальные значения температуры ночью +15…+18°. Днем 15 августа дождей станет меньше. Температура будет колебаться от +20° на севере области до +25° в южных районах. В последующие дни рабочей недели, 16—18 августа, дожди маловероятны. При незначительной облачности и северо-восточном ветре дневная температура воздуха составит +20…+24°, под утро +9…+13°.

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