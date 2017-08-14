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16:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Большинство воронежцев назвали себя верующими

Атеистов в городе 18%.

Источник: РИА "Воронеж"

К верующим людям себя причисляют 79% воронежцев, сообщили аналитики института общественного мнения «Квалитас» в понедельник, 14 августа. Атеистами себя назвали 17,6% горожан.

Телефонный опрос проходил с 18 до 27 июля. В нем поучаствовали 603 воронежца старше 18 лет. За 15 лет количество верующих в городе выросло на 11%.

Чаще всего на вопрос «считаете ли вы себя верующим?» положительный ответ давали женщины (85,5%). Верующих оказалось больше всего среди горожан 30 — 49 лет (почти 86%), меньше всего — среди молодежи до 29 лет (73,5%). Среди горожан с неполным средним образованием число верующих достигло 100%. Люди с высшим образованием называли себя верующими реже (76,7%). Чаще всего верующие встречались среди людей с бедственным материальным положением (92%). Количество неверующих в этой категории горожан достигло всего 4%. Атеистами себя чаще других называли воронежцы мужского пола (25,5%) от 18 до 29 лет (24,5%). В числе самых богатых горожан неверующих оказалось больше всего — 30%.

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