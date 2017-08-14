Большинство воронежцев назвали себя верующими

Чаще всего на вопрос «считаете ли вы себя верующим?» положительный ответ давали женщины (85,5%). Верующих оказалось больше всего среди горожан 30 — 49 лет (почти 86%), меньше всего — среди молодежи до 29 лет (73,5%). Среди горожан с неполным средним образованием число верующих достигло 100%. Люди с высшим образованием называли себя верующими реже (76,7%). Чаще всего верующие встречались среди людей с бедственным материальным положением (92%). Количество неверующих в этой категории горожан достигло всего 4%. Атеистами себя чаще других называли воронежцы мужского пола (25,5%) от 18 до 29 лет (24,5%). В числе самых богатых горожан неверующих оказалось больше всего — 30%.