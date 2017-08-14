В Самаре сотрудники Росгвардии провели рейд в акватории Волги

В ходе рейда сотрудники ЛРР выявили два нарушения в сфере оборота гражданского оружия — у владельцев маломерных судов были обнаружены и изъяты травматический пистолет «Стражник» и гладкоствольный охотничий карабин «Сайга». Сотрудники Росгвардии объяснили гражданам, что оружие ограниченного поражения должно перевозиться в кобуре на поясе владельца, но ни в коем случае не в бардачке катера или сумке, как было в этом случае. Охотничье же оружие перевозилось без чехла и соответствующего разрешения.