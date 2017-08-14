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17:23 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре сотрудники Росгвардии провели рейд в акватории Волги

В мероприятии помимо сотрудников лицензионно-разрешительной работы приняли участие представители транспортной полиции, ГИМС и рыбнадзора. Силовую поддержку осуществляли бойцы ОМОН.

В ходе рейда сотрудники ЛРР выявили два нарушения в сфере оборота гражданского оружия — у владельцев маломерных судов были обнаружены и изъяты травматический пистолет «Стражник» и гладкоствольный охотничий карабин «Сайга». Сотрудники Росгвардии объяснили гражданам, что оружие ограниченного поражения должно перевозиться в кобуре на поясе владельца, но ни в коем случае не в бардачке катера или сумке, как было в этом случае. Охотничье же оружие перевозилось без чехла и соответствующего разрешения.

В отношении владельцев оружия сотрудники ЛРР составили административные протоколы, наказание за данное правонарушение предусматривает наложение штрафа от 500 до 2 000 рублей с изъятием оружия, до устранения недостатков.

Кроме того, во время оперативно-профилактического мероприятия сотрудники ГИМС привлекли к административной ответственности ряд судовладельцев, нарушивших правила. Представители рыбнадзора в нескольких местах изъяли запрещенные орудия лова — сети, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

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