На Кольцевой между проспектом Обуховской Обороны и Октябрьской набережной перекрыли две полосы

На Кольцевой автодороге продолжают устранять колейность. А это значит — новые перекрытия. И новые пробки.

Как сообщает пресс-служба компании «Упрдор Северо-Запад», занимающейся эксплуатацией КАД, на участке от транспортной развязки на пересечении с проспектом Обуховской Обороны до транспортной развязки на пересечении с Октябрьской набережной будут перекрыты две полосы движения.

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Для движения будут закрыты первая и вторая полосы. По третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Илья Пузыревский Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На месте работ установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией и ограждающие элементы.

Ограничения буду действовать с 14 по 21 августа.