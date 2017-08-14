На Кольцевой между проспектом Обуховской Обороны и Октябрьской набережной перекрыли две полосы
Ограничения будут действовать до 21 августа.
Ограничения будут действовать до 21 августа.
На Кольцевой автодороге продолжают устранять колейность. А это значит — новые перекрытия. И новые пробки.
Как сообщает
Для движения будут закрыты первая и вторая полосы. По третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час.
На месте работ установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией и ограждающие элементы.
Ограничения буду действовать с 14 по 21 августа.
Лучше выбирать другие пути следования.