Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
В шоу "Голос" назвали причину удаления из жюри Гагариной и Лепса
Эксперты: это растительное масло не стоит покупать
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ поведали, как на Украине отнимают урожай у фермеров
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
10Землетрясение на юго-западе Китая
20:50 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

18-летний подросток из Екатеринбурга придумал новую криптовалюту

Ее главное отличие от биткоина — возможность потрогать, распечатать и положить в кошелек.

18-летний екатеринбуржец Сергей Петров придумал новую криптовалюту для использования ее не только в виртуальном, но и реальном финансовом мире, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Наименование аналога Bitcoin носит простое название ThankYou coin или просто «спасибо». Как отмечают ее создатели, это первая в мире криптовалюта, которую можно потрогать, а также распечатывать и носить в кошельке.

«ThankYou — это первое спасибо, которое обеспечено не только положительными эмоциями, но и деньгами, а также первая криптовалюта, которую можно распечатать, положить в кошелек и вручить при удобном случае», — говорят ее создатели.

Создать купюру можно будет, воспользовавшись сервисом в личном кабинете на сайте криптовалюты thnx.world, а чтобы воспользоваться купюрой необходимо будет считать QR-код, перечислить на свой кошелек и вывести через биржу.

Источник: Аргументы и факты

Автором идеи новой криптовалюты стал 18-летний житель Екатеринбурга Сергей Петров, который еще, будучи учащимся 12-го лицея, увлекся программированием и прошел специализированные курсы Coursera. Окончив образовательное учреждение с золотой медалью, Сергей решил реализовать свою давнюю мечту. На удивление к идеям подростка прислушались профессионалы, и в результате был создан проект THNX World.

Создатели криптовалюты планируют разработать единую техническую платформу, на основе которой будет создан портал, в котором люди смогут продавать, покупать и сдавать в аренду за «Спасибо». Также планируется внедрение криптовалюты в социальные сети и создание площадки для краудфандинга.

Получить ThankYou coin можно будет в течение проведения ICO (форма привлечения инвестиций), который будет проводиться с 17 августа по 5 сентября. Затем после проведения ICO, криптовалюту можно будет приобрести на криптовалютных биржах. Стоимость 1 ThankYou coin составляет 1 доллар США.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Надбавка за детей. Старики могут получить 200 руб. после перерасчёта пенсии
Минобороны отчиталось о «виртуозной» десантной операции в Сирии
МЧС установило возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
Минтранс разрешил бесплатно брать шубы на борт самолета
Средняя продолжительность жизни в РФ впервые превысила 72 года
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Роналду отстранили на пять матчей
При сходе оползня в Сьерра-Леоне погибли более 310 человек
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь