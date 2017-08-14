18-летний подросток из Екатеринбурга придумал новую криптовалюту

18-летний екатеринбуржец Сергей Петров придумал новую криптовалюту для использования ее не только в виртуальном, но и реальном финансовом мире, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Наименование аналога Bitcoin носит простое название ThankYou coin или просто «спасибо». Как отмечают ее создатели, это первая в мире криптовалюта, которую можно потрогать, а также распечатывать и носить в кошельке.

«ThankYou — это первое спасибо, которое обеспечено не только положительными эмоциями, но и деньгами, а также первая криптовалюта, которую можно распечатать, положить в кошелек и вручить при удобном случае», — говорят ее создатели.

Создать купюру можно будет, воспользовавшись сервисом в личном кабинете на сайте криптовалюты thnx.world, а чтобы воспользоваться купюрой необходимо будет считать QR-код, перечислить на свой кошелек и вывести через биржу.

Источник: Аргументы и факты

Автором идеи новой криптовалюты стал 18-летний житель Екатеринбурга Сергей Петров, который еще, будучи учащимся 12-го лицея, увлекся программированием и прошел специализированные курсы Coursera. Окончив образовательное учреждение с золотой медалью, Сергей решил реализовать свою давнюю мечту. На удивление к идеям подростка прислушались профессионалы, и в результате был создан проект THNX World.

Создатели криптовалюты планируют разработать единую техническую платформу, на основе которой будет создан портал, в котором люди смогут продавать, покупать и сдавать в аренду за «Спасибо». Также планируется внедрение криптовалюты в социальные сети и создание площадки для краудфандинга.