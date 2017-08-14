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16:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение по трассе Ростов — Азов будут ограничивать в сентябре

Движение на участке трассы Ростов — Азов будут перекрывать в сентябре из-за соревнований по велоспорту.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, в связи с проведением первенства ЮФО и России по велоспорту-шоссе 12 и 14 сентября с 8.00 до 16.00 будет прекращено движение по трассе из Ростова в Азов.

Объехать перекрытый участок можно будет по старой дороге Ростов — Азов, проходящей через населенные пункты Овощной, Кулешовка и Новоалександровка.

Движение транспорта из Азова в Ростов по новой дороге будет осуществляться без ограничений.

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