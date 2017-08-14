Движение по трассе Ростов — Азов будут ограничивать в сентябре
Движение на участке трассы Ростов — Азов будут перекрывать в сентябре
Движение на участке трассы Ростов — Азов будут перекрывать в сентябре
Согласно информации из официальных источников, в связи с проведением первенства ЮФО и России по
Объехать перекрытый участок можно будет по старой дороге Ростов — Азов, проходящей через населенные пункты Овощной, Кулешовка и Новоалександровка.
Движение транспорта из Азова в Ростов по новой дороге будет осуществляться без ограничений.