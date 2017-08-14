15 августа воздух в Казани прогреется до 25 градусов тепла

В ночь на 15 августа в городе осадков не ожидается. Ветер южный, слабый. Минимальная температура воздуха составит 10−12 градусов тепла.

В целом по Татарстану ночь на 15 августа пройдет без осадков. Днем же синоптики прогнозируют в западных районах республики дождь, возможна гроза. Минимальная температура воздуха ночью составит +8−13 градусов, максимальная температура днем — 20−25 градусов выше нуля, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.