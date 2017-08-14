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16:48 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

15 августа воздух в Казани прогреется до 25 градусов тепла

(Город Казань KZN.RU, 14 августа). В Казани сохраняется теплая погода.

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Источник: Город Казань.KZN.RU

В ночь на 15 августа в городе осадков не ожидается. Ветер южный, слабый. Минимальная температура воздуха составит 10−12 градусов тепла.

Днем 15 августа в столице Татарстана прогнозируется переменная облачность. Ветер юго-западны, умеренный. Вечером местами ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +23−25 градусов.

В целом по Татарстану ночь на 15 августа пройдет без осадков. Днем же синоптики прогнозируют в западных районах республики дождь, возможна гроза. Минимальная температура воздуха ночью составит +8−13 градусов, максимальная температура днем — 20−25 градусов выше нуля, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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